Anekdoot: tabalukuga voorusevöö

Viib siis võtme oma parimale sõbrale ja ütleb: "Kui läheb kõige halvemini ja ma ei peaks sõjast tagasi tulema, siis sina tee mu naise voorusevöö lahti ja ütle talle, et ta on nüüd vaba naine ja võib teha, mis tahab!"

Saab paar versta ratsutatud, kui näeb, et tagantpoolt kaugelt tuleb järgi mingi tolmupilv.

Jääb siis ootama ja varsti näeb, et see on ta sõber, kes tuhatnelja talle järele kappab.