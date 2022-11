Anekdoot: mis mõttes sa mulle lilli tõid?!

"Tõin sulle lilli,” ütleb mees.

“Jah? Aga… mispärast?” küsib naine.

M: “Noh… Ma arvasin, et sulle meeldiks lilli saada.”

N: “Kas midagi on lahti?”

M: “Ei. Mis mõttes?”

N: “No et mis mõttes sa lilli tõid...?”

M: “Sellepärast tõin, et tuli äkki tahtmine lilli osta.”

N: “Nii et mitte minu pärast. Tuli hoopis tahtmine osta… Hehh! Mõtled nüüd selle eest saada ve?”

M: “Ei. Ma ostsin lilli sellepärast, et sa oled kogu aeg rääkinud, kuidas ma sulle lilli ei too, ja juhtusin lilleleti juurde ja need olid nii odavad ja…”

N: “Just nimelt! Ikka odavaid… Ega meie vahekord ju tõesti midagi hinnalisemat väärt ei ole.”

M: “No pagan võtaks! Nüüd said pahaseks, jah?”

N: “Ei saanud!”

M: “Ei saanud sa jee! Raske on lilli koju tuua, kui need sind pahandavad.”

N: “Ega ma lillede peale ei pahanda. Need on nii ilusad, aga miks sa neid just nüüd ostsid?”

M: “Oh, issand! Palun vabandust, et ma lilli ostsin. Ma võin need minema ka visata.”

N: “Ei, ära viska. Lilled on ilusad, ainult et ma ei saa aru, miks sa neid just nüüd tõid.”

M: “Okei. Selge. Ma ei osta enam lilli, kui nende pärast sihuke kisa tõuseb.”