Anekdoot: väljavõtteid pereajakirjadele kirjutatud parimatest paladest

#Me otsustasime proovida, mis see grupiseks on, aga esmalt võtsime pudelist veidi julgust, üks meist jäi magama, aga teist me enam ei leidnudki.

#Saatsin mehe leiva järele, aga tema tuli alles 3 päeva pärast! Ja teatas veel, irve suul, et pikk järjekord oli.

#Mu sõbranna Tuuli on ikka täiega loll – kõigepealt magab mingi kutiga, pärast laseb mul küsida, mis kuti nimi on. Aga mul ju tuleb ka selleks selle kutiga magada!

#Mu mehe armukadedus ületab juba igasugused piirid – kui ma valetan talle, et pean kauemaks tööle jääma, vaatab ta mind säärase pilguga, et kole kohe.

#Kui mu vanemad maale sõidavad, mängime me sõpradega alati lahtiriietumise peale kaarte. Ehkki alati on teada, et Rein on esimesena paljas – ta ei suuda isegi potiknoid selgeks saada!

#Meestega võib voodis ikka nalja saada, näiteks siis, kui ta magab, riistale markeriga midagi kirjutada. Ajab ikka itsitama, kui mõelda, mida ta naine pärast mõelda võib!

#Kuulsin, et kui on mitu last, siis sõjaväkke ei võeta. Viisin naise juba voodisse, kui äkki meenus, et sõjaväes käimine on ju auasi.

#Ma tahaksin ka laulda nagu Ines, mul on isegi sarnane nägu!

#Kui ma Maitu esimest korda nägin, sai mulle selgeks, et meie suhtesse Toivoga on tekkinud mõrad.