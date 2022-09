Ülemus: "Esmaspäeval me, nagu alati, puhkame puhkepäevadest, teisipäeval hakkame valmistuma tööks, kolmapäeval teeme kõvasti tööd, neljapäev on peaaegu reede, reedel, nagu alati, lühendatud päev, mil valmistame end puhkepäevadeks ette. Küsimusi on?"