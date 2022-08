Naine on kolm päeva kadunud ja mees keeb kodus raevust.

"Kus sa olid kõik need päevad???" karjub mees.

"Nu jah, me sõime ja siis jõime ja siis meenutasime ja meenutasime ja meenutasime..."

"No jah, me meenutasime, et kus ma elan...."