Anekdoot: meeste seletav sõnaraamat ehk mida mehed tegelikult mõtlevad

Mis viga on? = Ma ei saa aru, miks sa sellest nii suure probleemi teed.

Mis viga on? = Ma arvan, et seks vist täna kõne alla ei tule?

Mul on igav = Tahad sa seksida?

Jah, mulle meeldib sinu soeng = 100 eurot läks ära ja see ei erine eelmisest kuigivõrd!

Räägime = Ma püüan sulle muljet avaldada, näidates, et ma olen “sügav” inimene, vahest siis tahad sa minuga magada.

(Poes) Mulle meeldib see siin rohkem = Võta mingi suvaline kleit ära ja lähme juba ükskord koju!

Ma arvan, et see pluus ja see seelik ei sobi hästi kokku = Ma olen omasooihar.