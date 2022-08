Anekdoot: naist hankides pead tähelepanu pöörama järgmistele omadustele!

Naist hankides pead tähelepanu pöörama järgmistele omadustele: värv, valmistusmaa, suurus ja keremudel.

Iga naise värv on sagedamini seotud maaga, kus naine on valmistatud. Edelamaade naised on värvilt märgatavalt tumedamad kui Põhjamaade toodang. Tänapaeval on Eestis saadaval igat värvi naisi, nad on kas imporditud või valmistatud litsensi alusel Eestis. Naist valides tuleb tähelepanu pöörata sellele, et välismaalt hangitud naise käitumine erineb kodumaal valmistatust, ning see vajab veidi harjumist. Naise suuruse jargi määratakse ära üldkulud. Väiksema keremudeliga naine on sageli majanduslikult kasulikum kui suurem mudel.

Naist valides on tark tegu valida eksemplar, kus on palju varustust, sest lisavarustus on küllaltki kallis.

Kui siiski hilisemal uurimisel selgub, et naise varustusest on midagi olulist puudu, on siiski võimalik valida laialdasest lisavarustusest endale vajaminev – push-up, make-up, shock-up jne.

Kui oled hankimas kasutatud naist, tuleks samuti kindlaks teha eelmine omanik/omanikud, töötunnid, üldine välimus (avariiline), määrdunud või hästi hoitud. Ihaldatuim naine on puhas, vähe kasutatud

ja hästi hooldatud. Loomulikult tuleb teha proovisõit enne lõplikku valikut. Proovisõidul selguvad sõiduomadused ja võimalikud peitevead ja puudused. Proovisõidul tuleks proovida erinevaid sõiduasendeid ja nende mõju naise käitumisele.

KÄIVITUS