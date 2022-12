Anekdoot: 95% naistest otsivad mingit meest

95% naistest otsivad mingit meest, kes kõikide oletuste kohaselt on üks ja seesama mees.

Vaatamata kõikidele nendele voorustele, on ta millegipärast veel vallaline.

Mitte keegi, mitte kunagi ei ole teda näinud, aga kõik on vägagi veendunud, et ta on olemas....