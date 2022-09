Anekdoot: mis asi on faargelet?

"Kuidas ma küll selle unustasin! Faargelet, see on väike saareriik, mis heitis endalt koloniaalikke ja iseseisvus pool aastat tagasi. Meie riikide vahel on sõlmitud diplomaatilised suhted ja äsja kirjutati alla vastastikkuse abistamise kokkuleppele. Loodan, et lähiajal saabub meie kaubandusvõrku ka suur partii eksootilisi puuvilju sellelt kaugelt meile sõbralikust riigist!"