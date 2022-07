Anekdoot: väikelinna preester läheb pensionile

"Minu esimene mulje sellest kogukonnast kujunes esimese pihtimuse põhjal, mida ma siin linnas kuulsin. Selle järgi oleks võinud arvata, et peapiiskop on mu otse põrgusse tööle saatnud!!! Esimene pihiline tunnistas mulle, et varastas oma vanematelt teleri ja sularaha, varastas suurema summa oma töö juurest, oli intiimsuhtes oma ülemuse naisega ja müüs mõnikord narkootikume. Kõige lõpuks pihtis ta veel, et nakatas süüfilisse oma lihase õe!!! Ma olin vapustatud! Kuid aja jooksul tutvusin ma teiste elanikega ja sain aru, et kõik ei ole niisugused, et suurem osa linlasi on head ja vastutustundlikud inimesed. Nii mööduski mu 15 aastat vaimuliku tööd."