Anekdoot: paned oina sisse ja vorst tuleb välja

Suurärimees, lihakombinaadi omanik, mõtleb, et tal on juba vanust piisavalt ja vaja mantlipärija välja õpetada.

Läheb siis pojaga lihakombinaati ringkäigule, näitamaks, mis on mis ja kuidas asi käib.

Poeg on aga natuke juhmivõitu ja seetõttu on tal ka raske mõnda asja mõista.

Isa seletab siis ühe masina juures: "Vaata, poeg, see on selline masin, et paned oina sisse ja vorst tuleb välja."