Anekdoot: üks ärimees on kuulus oma ihnuse poolest

Räägivad maast ja ilmast ja kurdavad, et rahaga pole enam midagi peale hakata - peaks heategevusele kinkima.

Üks ärimees aga on kuulus oma ihnuse poolest - kooner mis kooner.

"Teate, tulin seal istudes järeldusele, et see, mida ma parasjagu teen, ON JU PUHAS VÄLJAMINEK!!!"