Kaupluses on müügil kaks krokodillinahast rahakotti.

Välimuselt näevad need välja samasugused, kuid ühe hind on 30 eurot, teisel 300 eurot.

"Põhjus lihtne. 30-eurone on krokodilli seljanahast, 300-eurone on aga kubemenahast. Kui seda siluda, muutub see suureks reisikotiks!"