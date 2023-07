Anekdoot: kumma teener on rumalam?

"Tead, minu peremees on ikka sündinud loll!" räägib esimene teener. "Käskis mul kontorisse minna ja vaadata, kas ta on seal. Endal telefon kodus, oleks võinud ju helistada!"

"Minu isand on veel lollim!" naerab teine. "Andis mulle ühe naela, et ma auto ostaksin, aga ise teadis küll, et kell on kuus läbi ja kõik poed on juba kinni!"