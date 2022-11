Anekdoot: kui palju lambaid karjusel on?

Blondiinil viskab üle, et kõik teda rumalaks peavad - ta värvib pea mustaks ja läheb laia maailma õnne otsima.

Sõidab autoga, kui äkki näeb suurt lambakarja koos karjusega tee ääres.

Läheb siis karjuse juurde ja teeb ettepaneku, et kui ta ära arvab, palju karjusel lambaid on, saab ta ühe endale. Karjus on nõus.

Blondiin pakub huupi 256 ja tuleb välja, et see on täiesti õige vastus!

Blondiin on üliõnnelik, et ta nii nutikas on, ja saab lamba endale.

Natukese aja pärast läheb karjus vaatama, kas blondiin on lamba korralikult autosse saanud.

Vaatab eemalt...läheb lähemale...vaatab, kuidas blondiin mässab ja küsib siis: