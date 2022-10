Lõpuks tüütab see ema ära ja ta küsib ärritunult: "Miks sa kogu aeg minu ümber kõnnid?"

"Ma tahan lihtsalt näha, kas issil on õigus. Ta ju räägib alati mu lapsehoidjale: "Me peame olema väga ettevaatlikud, kallike, minu naisel on silmad ka selja taga!!!""