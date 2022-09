Anekdoot: korteriostja saab kauba peale auto, köögimööbli ja luubi!

"Ma saan aru, et nüüd on kombeks korterile kauba peale autosid ja köögisisustust anda, aga milleks küll see luup?!"

"Vaadake, alguses andsime me ostjaile kingituseks pikksilma, et oleks hea aknast välja vaadata ja imekaunist vaadet nautida..." seletab maakler. "Aga siis selgus, et pikksilma ostmine on täielik raha raiskamine – luubiga näeb vastasmaja aknasse palju paremini...!"