"Tere, ma ostan need jalanõud."

"!!??!! aga hinnasildil on 50 €!"

"Jah, kogemata on jäänud kampaaniahind külge, tegelikult need maksavad 100 €."

"No olgu, siin on teile 100 €."

"Ei ole, sellel on küll kirjas 50, aga tegelikult on see 100!"