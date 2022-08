Anekdoot: andke mulle palun seda vorsti proovida

„Andke mulle palun seda vorsti proovida. Liiga soolane! Aga võib ma proovin seda? Ei, ei sobi. Aga see? Võib proovida? Ei, liiga vürtsikas! Aga kas teil verivorsti on? Andke tükike maitsta. Liiga rasvane! Oi, kas minu taga on juba selline järjekord? Vabandage, palun, et ma teid kinni pean.“