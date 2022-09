1. Vaja on leida naine, kes hästi süüa teeb ja koristada oskab.

2. Vaja on leida naine, kellel oleks palju raha.

3. Vaja on leida naine, kes tunneks hea seksi saladusi.

4. Ja lõpuks on vaja teha nii, et need naised kunagi ei kohtuks!