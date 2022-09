Anekdoot: mingi mupo tola askeldab auto juures

"Kesklinnas oli päris jant lugu," räägib üks hiidlane: "Tulen kauplusest välja ja vaatan - mingi mupo tola askeldab auto juures! Läksin küsisin, et mis värk on?! See vastab, et parkimiskella pole ja teeb trahvi. Ma ütlen, et ärgu mängigu emmi - keda see kell kotib, kui ümberringi parkimiskohti küll ja küll!?! Hakkas siis norima, et autol puudub kindlustus, teeb selle eest ka trahvi. Ütlesin, et mingu peesse, mis see tema asi on! Siis leidis, et ülevaatus ka tegemata, keerab selle eest ka trahvi kaela. Seletasin, et ärgu olgu selline trapea - ega ülevaatus ei sõida. Siis leidis, et rehvid on liiga siledad..."