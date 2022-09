Anekdoot: ära neid marju küll söö - need on mürgised!

Eksis mees rabas ära - mobla tühi, aga otsustab siis lihtsalt tuldud teed tagasi minema hakata.

Kõht läheb ka tühjaks. Leiab siis rabasaarel mingid kollakad marjad, korjab peotäie ja on neid juba sööma hakkamas, kui järsku ilmub kuskilt eideke ja hoiatab:

"Need on Peetri marjad, ära neid küll söö - need on mürgised!"

Mees viskab marjad maha ja läheb edasi.

Järgmises puhmas paistavad mingid punased marjad - korjab neid peotäie ja jälle eideke õpetamas:

"Need on Juhani marjad, ära neid söö, need on mürgised!" Poetab needki peost maha ja läheb edasi.

Leiab pisikesed sinakad marjad, vaatab ringi - eidekest ei kuskil.

"Mutt, kus sa nüüd oled?!"

Ja ongi eideke platsis: "Mis mureks, pojake?"

"No kelle marjad need on?" näitab mees pisikesi siniseid marju.

"Ei need pole kellegi marjad," ütleb eideke.

Mees korjab peotäied siniseid pisikesi marju ja sööb ära.

Eidekene vaatab asja pealt ja küsib siis: "Mis su nimi on, pojake?"

"Ants, mis siis?"