Anekdoot: mees hilineb pidevalt tööle

Mees hilineb pidevalt tööle, lihtsalt magab sisse ja siis on tööl ka üks uimerdis kuni lõunani.

Lähebki mees arsti juurde ja arst kirjutab talle nõrgad unerohutabletid, et mees öösel magada saaks.

Õhtul mees hakkab magama sättima, paneb äratuskella helisema, võtab tabletipurgi ja vaatab, et need on nii väikesed - võtab kindluse mõttes neli tükki.