Anekdoot: võtsime viina ja ootasime metssiga

"Jah, jõime veel ja muudkui ootasime... Äkki ütleb üks sõber, et lähme teise varitsuskohta, et seal on kindlasti. Noh, läksime, ja näen kohe - siga! Panen püssi palge ja võtan ta esimese lasuga maha. Aga seal on juba teine, kolmas... Lasin nad kõik maha! Järsku tormab kuskilt välja kamp mehi - vist teise varitsuskoha jahimehed -, võtavad minult püssi ära, hakkavad peksma. Rohkem ma midagi ei mäleta. Hommikul ärkasin siin teie juures, pea lõhub... "