Anekdoot: mürk, mis tapab mehi

Elas kord üks kaunis tüdruk, kes oli väsinud oma abielust ning otsustas oma mehe tappa.

Ühel hommikul läks tüdruk oma ema juurde ning ütles:

"Ema, ma olen oma mehest väsinud, ma ei suuda teda enam välja kannatada! Ma tahan ta tappa, kuid kardan süüdimõistmist. Kas saaksid mind aidata?"

Ema vastas: "Jah, mu tütar, ma aitan sind, kuid esmalt pead ühe ülesande täitma!"

"Ma olen valmis tegema mida iganes, et temast vaid lahti saada! Mis see ülesanne on?"

"Hea küll!" vastas ema. "Esmalt pead sa temaga rahu tegema, et keegi sind tema surmas kahtlustama ei hakkaks. Sa pead andma endast parima, et tema jaoks nooruslik ja ligitõmbav välja näha. Sa pead tema eest väga hästi hoolitsema, olema alati lahke ja tänulik. Sa pead olema kannatlik, armastav, usaldav, sõnakuulelik ning rohkem teda kuulama ja austama. Sa ei tohi tema vastu enam häält tõsta, vaid olema rahulik ja armastav, nii et keegi sind kahtlustada ei oskaks. Kas sa suudad seda kõike teha?"

"Jah, ema, ma teen seda!"

Ema jätkas: "Võta see pulber ja lisa iga päev tema toidule. Aeglaselt see tapab ta..."

30 päeva hiljem tuli tüdruk tagasi ja ütles:

"Ema, ma ei taha enam oma meest tappa! Ma olen hakanud teda südamest armastama, kuna ta on täielikult muutunud. Ta on nüüd parim ja kõige hoolivam abikaasa, keda kunagi näinud olen. Palun ema, kuidas ma saan peatada mürgi toime?"