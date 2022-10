Anekdoot: aga siis tuli karu juba põõsast välja...

„Käisime eile koos peremehega karu­jahil. Mingil hetkel avastas peremees, et on püssi koju unustanud. Aga siis tuli karu juba põõsast välja..."

„Kes siin karust on rääkinud? Peremehele kargasin kallale, haukusin ja hammustasin, et see idioot ometi aru saaks, et on vaja kähku jalga lasta!"