Anekdoot: tudeng ei oska eksamil sõnakestki vastata

Õppejõud pakub, et paneb talle kolme välja, kui too esitab küsimuse, millele tema vastata ei oska.

"Mis on seaduslik, aga pole loogiline, mis on loogiline, aga pole seaduslik, ja mis pole ei loogiline ega seaduslik?"

"Et te abiellusite endast 20 aastat noorema naisega, on seaduslik, aga pole loogiline. Et ta teid üsna varsti petma hakkas, on loogiline, aga pole seaduslik. Aga et te panite kolme välja mehele, KELLEGA ta teid petab, pole loogilne ega seaduslik..."