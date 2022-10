Anekdoot: luba öömajale, taadike!

Ukrainas kukub lennuk alla. Ainsad ellujääjad on venelane, araablane ja hindu.

Hutsuul ütleb, et võtab hea meelega öömajale, aga tare on väike, kõik ei mahu ära, üks peab lauta minema.

„Sul on laudas lehm. Meie maal on lehm püha loom, ma ei tohi temaga ühe katuse all ööbida!"