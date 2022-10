Anekdoot: ühel vaiksel päikesepaistelisel päeval istusin ma pargis pingikesel

Ameerika. Kohtus on kostjaks 86- aastane mutike, kes jutustab:

"Asi oli nii. Ühel vaiksel päikesepaistelisel päeval istusin ma pargis pingikesel ja söötsin tuvisid. Järsku istus mu kõrvale noormees ja pani käe minu puusale. Algul ma ärritusin veidi, aga ta hakkas õrnalt ja hellalt mind silitama, ja mul hakkas nii hea, et olin vait. Sest, saate ju aru, möödunud on juba 40 aastat ajast, mil ma viimati meesterahvaga koos olin... Siis hakkas too noormees paitama mu rinda ja mul hakkas veel parem. Ja siis ei pidanud ma enam vastu ning hüüdsin: