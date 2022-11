Anekdoot: vanaprouale on välja kirjutatud rasestumisvastased tabletid!

Ühe 80-aastase vanaproua uus arst palub, et ta võtaks järgmisel korral kaasa kasutatavate ravimite loendi.

Seda lugedes näeb noor arst hämmastusega, et vanaprouale on välja kirjutatud rasestumisvastased tabletid!

"Proua, kas te teate, et need on raseduse ärahoidmiseks!?"