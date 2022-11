Anekdoot: sõnavahetus meistri ja treiali vahel

USA grupp on ekskursioonil nõukogude tehases.

"Meister ütleb, et treiali toodetud detailid on praak ja lubab astuda ebaloomulikku sugulisse vahekorda treialiga. Treial ütleb, et tal pole seda detaili peenise peale tarvis ja lubab astuda ebaloomulikku sugulisse vahekorda meistri, meistri ema, treipingi, tehasehoone ja tehase juhtkonnaga!"