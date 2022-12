Anekdoot: ma ostan sulle uue joogi, ära nuta!

"Asi pole selles," ütles väike mees nuuksudes. "Täna on olnud mu elu kõige kohutavam päev!!! Ma magasin sisse, jäin tööle hiljaks, mind lasti selle peale lahti. Kui ma kontorist lahkusin, avastasin, et mu auto on ära varastatud. Ma istusin taksosse, aga avastasin siis, et olen rahakoti koju unustanud. Kõndisin 3 km koju ja leidsin oma naise voodist naabrimehega! Võtsin siis rahakoti ja tulin siia.... Ja just nüüd, kui tahtsin endale lõpu peale teha, tulid sina ja jõid mu mürgi ära!!!"