Anekdoot: kolisime oma uude koju Eestis

25.12 – Merry **** Christmas!!! Veel seda külma lund! Kui ma peaksin selle värdja kunagi kätte saama, kes lumesahka juhib, siis ma vannun, et tapan ta ära!!! Ma ei saa aru, miks nad ei võiks rohkem soola teedele panna, et seda kuradi jääd ära sulatada?!

27.12 – Veel seda valget s…tta sadanud öösel. Olen kolm päeva toas kükitanud, välja arvatud lume kühveldamine garaažiteel pärast lumesaha möödasõitu. Ei saa kuhugi minna, kuna auto jääb lumme kinni ja pealekauba on nii kuradi külm! Ilmatark ennustas, et veel kuni 30 cm lund võib täna öösel sadada. Kas teate mitu labidatäit on 30 cm lund?!?!?!

28.12 – See kuradi ilmatark eksis. Sadas hoopis terve meeter seda valget p…ska!!! Selline kogus ei sula kindlasti enne suve… Lumesahk jäi lumme kinni ja see värdjas tuli minu juurde ja palus, ega ma ei saaks talle labidat laenata?! Seletasin siis talle, et olen juba kuus labidat murdnud, loopides minema kogu seda lund, mida ta mu maja teele on lükanud. Ma peaaegu murdsin oma seitsmenda labida vastu tema lolli pead!!!

Jaanuar

04.01 – Lõpuks õnnestus majast välja saada. Läksin poodi toitu ostma ja üks kuradi põder jooksis teele ette. Kahju autol umbes 5000 eurot! Need kuradi värdjad tuleks maha lasta!!! Neid kuradeid on igal pool. Soovin, et kütid oleksid nad kõik novembris maha lasknud!!!

Mai

03.05 – Viisin auto linnas asuvasse töökotta. Lausa uskumatu, kui ära roostetanud see oli kogu sellest soolast, mis teedele laotati!