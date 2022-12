Anekdoot: 5 eluliselt tähtsat reeglit, mida tuleb alati meeles pidada!

1. Raha eest ei saa õnne osta, aga palju mugavam on nutta Mercedeses kui jalgrattal!

3. Aita teist, kui ta on hädas, ja ta ei unusta sind, kui ta on uuesti hädas!

4. Paljud inimesed on elus ainult seetõttu, et nende pihta tulistamine on ebaseaduslik!