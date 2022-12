Anekdoot: miks te selle mehe tapsite?

Grusiinlane on kohtu all.

Grusiinlane selgitab: "Ma ei tapnud teda mitte sellepärast, et ta magas nii mu naise kui ka tütrega - degustaator, saate aru? Ka mitte selle eest, et ta viiendalt korruselt vihmaveetoru pidi alla laskus - kaskadöör, saate aru? Tapsin ta selle eest, et ta ütles: "Ma tulen siia veel kord!" Unistaja, saate aru?!"