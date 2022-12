Anekdoot: kui ma olin väike laps, siis isa pettis ema

Õige pea peale lahutust sai mu ema autoavariis surma ja me vennaga olime sunnitud kolima vanaema vanasse majja.

Et eluga edasi minna, oli minu isa, kes on 73-aastane, sunnitud tööle minema ja ma kardan, et lõpuks pean ma ka nii vanana veel minema isa jälgedes ning jätkama tema tööd...