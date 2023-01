Anekdoot: rahvas käib hästi palju kirikus

Teine jääb siis nõusse ja pärast jutlust mõtleb igasugu jaburaid küsimusi ja jutte välja, et aga kirikupappi kinni hoida.

No kuidas sa kirikupapile ikka valetad: "Tead, selline asi, et mul sõber käskis sind kinni hoida paar tundi, et tema siis põrutab sinu naist...."