Anekdoot: miks teil mütsi küljes see nöör on?

"Onu politseinik, miks teil mütsi küljes see nöör on?"

"Selleks, poiss, et kui näiteks on tagaajamine ja mingi pätt kihutab autoga mu eest ära, siis mina pistan pea autoaknast välja, et tulistada, aga tuul võib mütsi peast ära puhuda, siis panen nööri lõua alla ja müts jääb pähe."

"Selge, muidu isa ütles, et see on selleks, et teil lõust lõhki ei lendaks, kui te vilet puhute..."