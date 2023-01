Anekdoot: küll see Ants on ikka üks tegija mees!

* Iga loll teab, et üks korda üks on üks. Ants seda ei tea, sest Ants pole loll.

* Ühel päeval oli Antsul süda paha. Muidu on Antsul hea süda.

* Ants ei lähe kunagi külla tühjade kätega. Antsul on alati portfell kaasas.

* Ants on väga viisakas. Ants teretab kõiki vastutulijaid.

* Ants teab, et kui kassid läinud, siis on hiirtel pidu. Ants on ka vahel hiirtega pidu pannud.