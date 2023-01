Anekdoot: hirmsa hambavaluga mees arsti juures

Mitu päeva valutas nii, et lõpuks ei aidanud enam viinakompress ega valuvaigistid, põsk ja lõug olid kõrvuni paistes. Nuh, tuli siis vennikesel hambaarsti juurde minna...

Hambaarst, keskealine meesterahvas, vaatas asja üle ja andis teada, et mädanik on juba pooles lõualuus, tuleb kohe sekkuda.

"No siis tuleb teid statsionaari panna, narkoos teha ja opitoas hambad välja tõmmata, enne kui hilja pole..."

"No aga kas tabletti võtad?"

"Aga mis tablett see on?"

"Kas Viagra on siis valuvaigisti?!"

"Ei ole, see on selle jaoks, et sul kuskilt kinni oleks hoida, kui ma neid hambaid sul tirima hakkan... !"