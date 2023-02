Anekdoot: vanadaam asutab end pühapäeva hommikul kirikusse minema

Taat otsustab veel teki all aega viita.

Taat võtab voodijala tagant pudeli, saab just korgi maha kui kuuleb, et naine tuleb tagasi.

Peidab siis kiiresti pudeli teki alla kahe kintsu vahele, et ümber ei läheks.

"Kirik on seisnud sajandeid ja seisab veel, aga see siin on minutite küsimus!" vastab naine.