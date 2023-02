Anekdoot: kas teil Fairyt on müüa?

Tuleb klient ja küsib: "Kas teil Fairyt on müüa?"

Vanem müüja õpetab, et nii ei tohi - kui konkreetselt soovitut ei ole, siis tuleb pakkuda alternatiiv, näiteks: "Hetkel ei ole, aga ostke prooviks Mayeri nõudepesuvahendit, see on ka väga hea!"