Anekdoot: kohalik vanamemm oli kutsutud süüdistaja tunnistajapinki

Memm vastas: "Loomulikult tunnen! Juba sellest ajast peale, kui sa olid alles poisiklutt ja tõele au andes, oled sa minu jaoks suur pettumus. Sa valetad, petad oma naist, manipuleerid inimestega ja räägid neid taga! Sa ise pead end kõvaks tegijaks, kuigi sa ei suuda mõista, et tegelikult pole sul ajusid, et olla rohkem kui tavaline paberimäärija kontoris. Seega JAH, ma tunnen sind!"

"Jah, ikka. Ma tunnen härra Bradley't samamoodi poisikesest alates. Ta on laisk, täis eelarvamusi ning tal on joomisega probleeme. Oma eelarvamuste tõttu ei suuda ta kellegagi luua suhteid ning tema advokaadibüroo on osariigi kõige halvema mainega. Ei saa ka märkimata jätta, et ta pettis oma naist kolme teise naisega. Üks neist oli teie enda naine. Seega JAH, ma tunnen teda ka!" vastas memm rõõmsalt.