Anekdoot: nii palju seinakellasid

"Need ei ole lihtsalt niisama, need on valetamise kellad," vastas Peetrus. "Igal inimesel on oma. Alati, kui inimene valetab, siis kellaosutid liiguvad. Vaata, siin on Ema Teresa kell - osutid ei ole eriti liikunud. See seal on Jüri Ratase kell - osutid on teinud ikka mitu tiiru juba. Aga see...see on Siim Kallase oma - osutid muudkui tiirutavad...."