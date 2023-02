Anekdoot: huulepulgajäljed peegli peal

Direktor selgitas, et koristajal on tulnud hakata igal õhtul tualettruumi peegleid puhastama, kuna seal on huulejäljendid.

Ta ütles, et oletatavasti ei saa noored daamid aru, kui raske on peegleid puhastada igal õhtul, ja sellepärast soovib ta, et tüdrukud vaataksid, kuidas see puhastustöö käib.