Anekdoot: mul on selline mure, et mind nagu ei oleks olemas!

"Doktor, mul on selline mure, et mind nagu ei olekski olemas - küsin bussis, kas see koht on vaba ja mitte keegi ei vasta! Helistan töökaaslasele, et tööasju arutada - tema karjub ainult telefoni "halloo, halloo, halloo" ja katkestab siis kõne... Eile käisime pulmas. Ma valmistasin pika toosti kodus ette ja kui tuli minu kord toost öelda, siis kandsin selle kenasti peast ette. Puänt tuli ka kenasti välja! Siis sain naiselt sõimata, et mida ma mõtlevat - tõusen püsti, kui vaja toost öelda, viinaklaas käes, seisan õndsa näoga viis minutit, siis joon selle ära ja istun naeratades tagasi maha!?