Anekdoot: hakanud kord mehed oma naistega kiitlema

"Mina võin oma naisele käe kolm korda ümber panna! Aga see ei tähenda loomulikult, nagu oleks mul mingi tohutu pikk käsi, ei sugugi! Minu naisel on lihtsalt kõige peenem talje kogu Londonis!"

"Minu naisel on seitse majasõpra. Aga see ei tähenda loomulikult seda, nagu oleks mu naine l*ts, ei sugugi! Ta on lihtsalt kõige kenam daam kogu Pariisis!"