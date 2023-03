Anekdoot: oleks hea, kui oleks keegi, kes tema eest hoolitseks

Elavad ühes suures majas vanapoiss ja vanatüdruk.

Ühel päeval mõtleb vanapoiss, et ta on juba paris vana ja et oleks hea, kui oleks keegi, kes tema eest hoolitseks ja talle näiteks süüa teeks.

Kuna see vanatüdruk on päris kena tots ka, et läheks ja paluks vanatüdruku omale naiseks.

Aga kuidas siis tutvust sobitada, et läheks küsiks algatuseks suhkrut või midagi? Ei, parem läheb ja küsib hoopis panni!

Astub siis treppikotta sisse, sammub vanatüdruku ukse suunas ja mõtleb:

"Lähen ja koputan uksele ja küsin panni. Tema siis vastab, et mis sellest pannist, et ta teeb parem mulle ise süüa. Seejärel siis istumegi ja räägime seal ja siis ma palungi ta omale naiseks. Vahetame oma kaks ühetoalist korterit suurema vastu ja siis ühel päeval unustan ma oma mustad sokid põrandale ja vot siis on jama lahti...!"

Niimoodi omaette mõtiskledes jõuabki siis vanapoiss parajasti vanatüdruku ukse taha.

Samal ajal, kui vanatüdruk avab ukse, karjatab vanapoiss: