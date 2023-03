"Lapsed! Jälle te mürate!!! Ja sina, Juku, räägid mulle kogu aeg vahele! Kas sa ei tea, et noorem ei tohi vanemale vahele rääkida? Sina oled alles 9-aastane. Mis sa arvad, kui vana mina olen?"

"Sest meil kõrvalmajas elab üks Karla, tema on kakskümmend kolm. Ja kõik ütlevad, et ta on poolhull...."