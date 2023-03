Anekdoot: kas valan sulle šampanjat või õlut?

"Kui ma hoian käes šampanjapokaali ja vaatan, kuis mängivad kuldpärlised mullikesed, siis ma kujutan ette, et iga mullike on omaette täht. Nagu meie päike. Ja ümber selle päikese keerlevad planeedid. Ja ühel nendest planeetidest, on kindlasti elu... Ja seal elavad Tema ja Temake. Ja nad armastavad teineteist, nagu meie sinuga... Ja mõeldes sellele tunnetan ma nagu mingit kaasosalust sellele kaunile ja ülevale ja igavesele... Aga õlu ajab mind peeretama!"